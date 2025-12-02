Morte di Gerardo Adesso durante il lavoro a Satriano di Lucania. Eseguita l’autopsia, riscontrate ferite al cranio
E’ stato effettuato questa mattina presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza l’esame autoptico sul corpo di Gerardo Adesso, il 51enne di Polla che la scorsa settimana ha perso la vita mentre si trovava in un bosco a Satriano di Lucania per effettuare il taglio della legna.
Secondo i primi accertamenti emersi dall’autopsia sembrerebbe che la morte di Gerardo sia stata causata da una frattura del cranio, probabilmente a causa di un violento impatto. Si valuterà inoltre l’ipotesi di un malore che, tuttavia, sembrerebbe allo stato essere molto remota.
Il legale della famiglia del 51enne, l’avvocato Stefano Soriano, si è occupato di nominare un consulente tecnico di parte per tutti gli accertamenti necessari affinché venga fatta luce sulla vicenda.
Proseguono inoltre le indagini degli inquirenti per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto la mattina del 27 novembre e per chiarire se le misure di sicurezza sul luogo del lavoro fossero state adottate. Attualmente risulterebbe indagato un responsabile dell’azienda.
Da domani, nella Sala del Commiato “Infinito” in via Prato della Corte, a Polla, sarà allestita la camera ardente. I funerali, invece, saranno celebrati giovedì 4 dicembre alle ore 10 nella chiesa di Cristo Re.
Gerardo lascia nel dolore la moglie Adriana, i figli Gabriele, Gianluca e Miriam, la sorella Emilia, il fratello Antonio e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e volergli bene.
