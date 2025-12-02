Provincia di Salerno. L’11 gennaio si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale
Con un decreto del Presidente Vincenzo Napoli la Provincia di Salerno procede all’indizione dei comizi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
“Sono stati convocati – dichiara il Presidente Vincenzo Napoli – per domenica 11 gennaio i comizi per l’elezione del Consiglio provinciale di Salerno”.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno in via Roma 104 a Salerno. Come previsto dalla legge potranno votare soltanto i Sindaci e i consiglieri comunali di Salerno e provincia.
“Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e che ha caratterizzato l’impegno di tutti. Ovviamente questo Consiglio rimarrà in carica fino all’11 gennaio” ha aggiunto il Presidente dell’Ente.