L‘emergenza idrica mette tensione a Monte San Giacomo e oggi la sindaca Angela D’Alto si è vista costretta ad intervenire con un post sui social per rispondere ad un cittadino che, nella pagina ufficiale del Comune, ha commentato con la frase “Corda e sgabello all’Ikea costano 5 euro” sotto l’avviso di interruzione dell’acqua.

“Oggi farò una cosa che non ho mai fatto – scrive la sindaca – dare rilievo a un leone da tastiera, maleducato e cafone, che di fronte a un problema che da decenni si ripresenta, che stiamo tentando di affrontare nel medio termine (questione carenza idrica), piuttosto che commentare anche con una critica politica, ci invita al suicidio. Pensa di far ridere, evidentemente. E non si rende conto che certe parole, soprattutto in una piccola comunità, non hanno alcuna dignità e non andrebbero neanche pensate. Provo pietà per chi vive con questo odio in corpo solo per aver perso le elezioni, magari caricandosi la statua del Santo di turno nelle processioni“.

“Diffamazione aggravata, minaccia o ingiuria, istigazione al suicidio e commenti violenti e intimidatori. Complimenti! Ps: non ho paura di te e di qualche amico tuo, anche se sono donna. Non mi farò intimidire da voi. Mai!” conclude D’Alto che ieri mattina, nel corso di una diretta su Fb, aveva dato ai cittadini alcune delucidazioni in merito alla carenza di acqua in paese e alle necessarie interruzioni del servizio.