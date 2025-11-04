Nelle scorse settimane grazie ad un’azione congiunta del Comune di Atena di Lucana e della General Enterprise, concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono state bonificate numerose discariche abusive presenti nel territorio.

Gli interventi sono stati effettuati perlopiù su strade rurali che, per la loro caratteristica di essere distanti dalle strade principali e quindi poco visibili, sono purtroppo mete di ripetuti abbandoni.

Le aree interessate sono le contrade Finocchiara e Scafa, località Conocchia e ponte Rivolta, le località Sant’Ippolito, Serrone, Tempa e Giuliano e alcune aree nei pressi della rotonda ad Atena Scalo.

Sono stati raccolti circa 15 quintali di rifiuti che si sommano agli altri 5 raccolti nei mesi scorsi in occasione della bonifica del lungofiume Tanagro, da ponte Conocchia a Ponte Filo, del piazzale della ex stazione ferroviaria ad Atena Scalo ed in via Braidella ad Atena Capoluogo.

Per la stragrande maggioranza si tratta di rifiuti urbani: plastiche, lattine, ingombranti e RAEE, quindi materiali normalmente conferibili al servizio di raccolta urbano. Questo aspetto rende ancora più grave il gesto degli autori degli abbandoni che si sono resi responsabili di un reato ambientale perseguibile penalmente.

La Polizia Locale di Atena Lucana continuerà nella sua azione di vigilanza e controllo del territorio.