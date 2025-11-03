E’ stata un’incredibile stagione agonistica per il giovanissimo pilota di Teggiano Domenico Mazza che ha dimostrato una crescita alla guida fuori dal comune. Sia per lui che per i suoi familiari si è trattato di un’esperienza a 360 gradi grazie alla quale Domenico si è confrontato con persone diverse, lingue e mondi che lo hanno arrichito culturalmente e che gli hanno permesso di toccare con mano la disponibilità e il supporto delle persone del Vallo di Diano che hanno creduto nelle sue capacità.

Tra loro anche l’imprenditore Carmine Cardinale che è stato al fianco del giovane pilota fin dall’inizio, regalandogli il primo motore Rotax.

Domenico ha iniziato a guidare i kart a noleggio sulla pista di Teggiano per poi arrivare al KCP di Trecchina. Qui ha conosciuto Andrea e Margherita, tra i primi a credere in lui e a mettergli ogni volta la pista a disposizione, anche nei giorni di chiusura.

“Ci siamo sentiti orgogliosi quando ci sono stati alcuni imprenditori a chiamare noi per proporsi di affiancarci in questa avventura, senza volere nulla in cambio – spiega Antonio Mazza, il padre del pilota -. Ci siamo commossi quando qualcuno ci ha detto, leggendo di Domenico, che gli era scesa una lacrima: regalare un’emozione è la cosa più bella cha abbiamo fatto in questi mesi”.

Domenico Mazza rappresenterà l’Italia alle Grand Finals in Bahrain per la sua categoria. Per questa competizione ha ricevuto il supporto del dottore Luigi D’Alvano, grande tifoso di Domenico, di Antonio Fasano e di molti altri che non hanno voluto privare il giovane di questa opportunità.

“Papà io voglio andare, mi piacerebbe gareggiare con i migliori piloti al mondo, anche se arrivo ultimo perchè non siamo attrezzati non fa niente, io voglio essere lì, voglio portare la bandiera italiana. Però se poi per questo spendiamo troppo e non abbiamo i soldi per la prossima stagione allora rinuncio” ha detto il giovanissimo al papà che gli ha risposto: “Se arriviamo a meno di 20 secondi dall’ultimo abbiamo già vinto!“.