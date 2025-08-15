Sono fuggiti dal centro di accoglienza in località Macchioncello ad Eboli alcuni dei migranti arrivati ieri al Porto di Salerno con la nave umanitaria Sea Watch 5.

Per alcuni casi sospetti di vaiolo ieri, appena la nave è attraccata, è scattato subito il protocollo sanitario con una quarantena per i soggetti interessati che sono stati accompagnati nel centro ebolitano. Queste persone provengono in gran parte da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan.

Alcuni hanno cercato di fuggire attraverso dei terreni circostanti, altri si sono diretti in centro e alcuni hanno tentato di prendere i treni per allontanarsi.

Dopo la segnalazione, sono intervenuti immediatamente la Polizia Municipale e i Carabinieri che li hanno identificati e fermati. Quattro di loro sono stati fermati in A2 dalla Polizia Stradale e dai sanitari del VOPI. Inoltre una 40enne per fuggire si è ferita ed è stata soccorsa in ambulanza.

“Si informa che sulla scorta dei referti dell’ospedale Cotugno, ufficializzati in mattinata, non si è rilevata la conferma del sospetto di malattia MPOX sui migranti sbarcati nella giornata di ieri e pertanto nessuna misura di contenimento sanitario collegata a tale patologia deve essere attivata” è la nota giunta dall’Asl, a firma del Responsabile sanitario della prevenzione collettiva dottor Arcangelo Saggese Tozzi.

“Già ieri sera le analisi anticipavano che non vi fosse alcun contagio. – aggiunge il Sindaco Mario Conte – Questa mattina abbiamo avuto la conferma ufficiale. Ora i migranti saranno trasferiti per l’identificazione e poi nei centri Cas di competenza. Si tratta di migranti come tutti gli altri per i quali saranno attivati i protocolli soliti. Dunque la popolazione può stare tranquilla”.

