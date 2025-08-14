Il Maestro Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia di Teggiano per il terzo anno consecutivo propone il dolce “Sandstone”.

Questo delizioso dolce è un éclair italiano farcito al caramello, al pistacchio, al caffè e con crema allo zabaione.

Gli éclair sono dei dolcetti di soffice pasta choux ripieni di crema, una ricetta della pasticceria francese che il Maestro Manfredi ha riadattato mettendo insieme innovazione e tradizione, unite per dar vita ad un’esplosione di gusto.

E’ possibile gustare questa prelibatezza dal 21 al 24 agosto durante l’Arenaccia Festival ad Atena Lucana.

