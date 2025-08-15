Dramma questa mattina all’imbocco della Strada Statale 517 Bussentina, nel territorio di Santa Marina, dove è stato trovato il corpo di un uomo senza vita riverso su un guardrail.

A notarlo sono stati alcuni utenti della strada che hanno fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Sapri, gli agenti della Polizia Stradale e la Guardia di Finanza.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, era già privo di vita. E’ stato allertato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lagonegro ad intervenire sul posto per avviare la indagini del caso.

Stando ai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un anziano, la cui identità è ancora sconosciuta. Sembrerebbe, inoltre, che avesse un laccio intorno al collo e delle ferite, di cui una al mento, che sembrerebbero compatibili con la caduta. Accanto al corpo pare siano stati trovati un paio di forbici e una torcia.

Non è chiaro se possa essersi trattato di un malore, di un gesto estremo o di un incidente: al momento non si esclude alcuna pista.

La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Sapri per l’autopsia che sarà effettuata lunedì 18 agosto.