E’ attraccata questa mattina al Porto di Salerno la nave umanitaria Sea Watch 5, battente bandiera tedesca, con a bordo 71 migranti soccorsi nel Mediterraneo in due operazioni di salvataggio.

Le persone tratte in salvo provengono in gran parte da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan. I minori non accompagnati sono 37, mentre due fratellini di due e sette anni viaggiano con la madre incinta.

A bordo, come spiegato dalle autorità, ci sarebbero alcuni casi di sospetto vaiolo ed è scattato subito il protocollo sanitario che consiste in una quarantena per i soggetti interessati, i quali verranno trasportati nei centri specializzati per il monitoraggio e le cure necessarie.

“Stiamo monitorando la situazione sanitaria con la giusta attenzione ma senza creare ingiustificati allarmismi” ha spiegato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

Si tratta del 41° sbarco per lo scalo salernitano gestito attraverso la macchina organizzativa predisposta dalla Prefettura.