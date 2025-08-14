Nuovo sbarco di migranti al Porto di Salerno, attracca la nave Sea Watch 5. Sospetti casi di vaiolo
E’ attraccata questa mattina al Porto di Salerno la nave umanitaria Sea Watch 5, battente bandiera tedesca, con a bordo 71 migranti soccorsi nel Mediterraneo in due operazioni di salvataggio.
Le persone tratte in salvo provengono in gran parte da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan. I minori non accompagnati sono 37, mentre due fratellini di due e sette anni viaggiano con la madre incinta.
A bordo, come spiegato dalle autorità, ci sarebbero alcuni casi di sospetto vaiolo ed è scattato subito il protocollo sanitario che consiste in una quarantena per i soggetti interessati, i quali verranno trasportati nei centri specializzati per il monitoraggio e le cure necessarie.
“Stiamo monitorando la situazione sanitaria con la giusta attenzione ma senza creare ingiustificati allarmismi” ha spiegato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.
Si tratta del 41° sbarco per lo scalo salernitano gestito attraverso la macchina organizzativa predisposta dalla Prefettura.