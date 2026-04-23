In vista del maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° Maggio, Anas prevede sulla rete stradale di propria competenza circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio.

Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%, domani, venerdì 24 aprile, del +6% e sabato 25 aprile un calo del -11%, giornata in cui tutte le destinazioni saranno raggiunte.

Nel corso di queste giornate Anas fa sapere che aumenterà la sorveglianza e verrà garantita la presenza ininterrotta del personale con 2500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e oltre 200 unità nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. L’obiettivo è quello di rendere sicura e scorrevole la circolazione, in stretta collaborazione e sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. L’invito a tutti gli utenti è di guidare sempre nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni per un viaggio sereno e sicuro.

Le destinazioni preferite dai turisti si confermano le regioni del Centro, del Sud e delle Isole con particolare attenzione alle mete di mare.

Un nuovo picco del traffico è previsto per la prossima settimana a partire da giovedì 30 aprile con incrementi del +6% rispetto alla media: in particolare picchi del +10% si registreranno al Centro e al Sud fino ad arrivare al +13% in Sicilia e Sardegna. L’ultimo grande rientro è previsto nel fine settimana del 2 e del 3 maggio con un aumento del traffico del +8% nella giornata di domenica.

Alcuni degli itinerari interessati sono: l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, la strada statale 16 “Adriatica”, la strada statale 6 “Appia”, la strada statale 16 “Adriatica”, la strada statale 106 “Jonica” e la strada statale 18 “Tirrenia Inferiore”.

Per favorire gli spostamenti la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle 9 alle 22.

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