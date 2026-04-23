Eboli: minivan esce fuori strada e finisce in un corso d’acqua. Tre feriti, tra cui uno grave
Incidente stradale a Eboli in località Coda di Volpe dove un minivan con a bordo tre ragazzi è uscito fuori strada per cause in fase di accertamento ed è finito in un corso d’acqua.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per mettere in salvo i tre braccianti agricoli di origini straniere e i sanitari di VO.P.I. – Volontari Pronto Intervento di Pontecagnano e della Croce Bianca di Salerno.
I feriti sono stati trasportati in ospedale, tra cui uno in codice rosso per le condizioni più gravi.
Toccherà alle Forze dell’Ordine stabilire la precisa dinamica dell’incidente, mentre le associazioni di soccorso intervenute ricordano l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto su tratti di strada extraurbani.