Come di consueto in prossimità dei ponti di primavera ed in vista del periodo estivo, Anas è impegnata nel potenziamento di misure volte ad agevolare la circolazione stradale, in particolare in corrispondenza delle arterie interessate dai maggiori flussi di traffico. Tra queste quelle dell’area cilentana, come la “Bussentina” e la SS18 “Tirrena Inferiore”, in corrispondenza dei principali cantieri dove vige il senso unico alternato per attività di manutenzione su ponti e viadotti.

Sulla “Bussentina”, in corrispondenza del cantiere attivo per lavori sul viadotto “Santolia”, Anas ha concordato con il Comune di Caselle in Pittari e con le Forze dell’Ordine locali una calendarizzazione relativa alla presenza del personale su strada, nelle fasce orarie di maggiore traffico, dei giorni 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio, 30 maggio, 1 e 2 giugno e per tutti i fine settimana di luglio e agosto (dal venerdì sera alla domenica), con particolare riguardo al 14, 15 e 16 agosto.

Inoltre anche in corrispondenza del senso unico alternato attivo per i lavori sul ponte “Soranna” sulla SS18 “Tirrena Inferiore” a Ispani (in capo al Comune, per i quali Anas ha soltanto la competenza della Direzione Lavori), è previsto il potenziamento del personale per la gestione della circolazione nei giorni feriali ed estivi e negli orari di spostamenti dei maggiori volumi di transiti.

Anas precisa che in occasione della esecuzione dell’intervento di ripristino del corpo stradale sulla SS18VAR “Cilentana”, in località Massicelle a Montano Antilia, non verrà attivata alcuna chiusura totale della tratta stradale, bensì le attività (il cui avvio è fissato nel corso del mese di maggio) si svolgeranno con la medesima configurazione stradale attuale, ovvero restringimento della carreggiata e relativo senso unico alternato.