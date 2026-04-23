La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza ha intensificato l’azione di controllo economico del territorio, rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo trasversali, numerose violazioni alla normativa fiscale, del lavoro e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

A Potenza e in diversi comuni della provincia i Finanzieri hanno accertato numerose infrazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici nonché di installazione e di revisione periodica del misuratore fiscale. Ad essere interessati dalle violazioni sono stati saloni di bellezza, fruttivendoli, panifici, bar e ristoranti. In questo settore di intervento, a seguito della rilevazione di 4 violazioni agli obblighi di memorizzazione e di invio dei corrispettivi telematici nell’ultimo quinquennio, la Compagnia di Rionero ha attuato anche un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale per una ditta operante nel settore del commercio di tessuti.

Sul fronte del contrasto al “lavoro nero”, invece, la Compagnia di Lauria ha individuato all’interno di una panetteria 2 lavoratori impiegati senza l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di controllo sulla trasparenza dei prezzi al consumo. Nello specifico, i Finanzieri della Tenenza di Maratea, nel corso di un controllo effettuato nei confronti di un minimarket hanno riscontrato e contestato al titolare dell’esercizio commerciale la violazione dell’obbligo di esposizione dei prezzi degli articoli in vendita.

L’evasione fiscale e il lavoro irregolare arrecano gravi danni al sistema economico, alterando la leale concorrenza e penalizzando i consumatori e gli operatori onesti.