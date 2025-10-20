Sono giornate di lutto e dolore per la comunità di Marsico Nuovo che si appresta a dare il suo ultimo saluto a Gabriele Ventre, il 23enne residente nella frazione di Pergola che la sera del 16 ottobre ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Fondo Val d’Agri.

Il giovane era alla guida della sua auto che, per cause da accertare, è rimasta coinvolta in un fatale scontro con un carro attrezzi. A nulla è valsa la corsa in ambulanza verso l‘ospedale “San Carlo” di Potenza dove il suo cuore ha cessato di battere poco dopo, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo da parte dei sanitari.

Il funerale di Gabriele Ventre sarà celebrato mercoledì 22 ottobre alle ore 12.15 nella chiesa Sacro Cuore Immacolato di Maria a Pergola. Qui la salma giungerà direttamente dall’ospedale di Potenza.

Gabriele lascia nel dolore i genitori, il fratello e la nonna ai quali in queste ore sta giungendo l’abbraccio di Marsico Nuovo e dell’intera Val d’Agri.

