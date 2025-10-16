Tragedia questa sera sulla Fondo Valle d’Agri nel territorio di Marsico Nuovo, dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare una Fiat Panda condotta dal 23enne Gabriele Ventre e un carro attrezzi si improvvisamente scontrati mentre percorrevano l’arteria stradale.

A causa del violento impatto il giovane alla guida dell’auto è rimasto gravemente ferito, per lui a nulla è valsa la corsa all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove il suo cuore ha smesso di battere.

Lievemente ferito, invece, l’altro conducente che una volta soccorso da parte dei sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale a Villa d’Agri.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa d’Agri e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Appresa la drammatica notizia il sindaco di Marsico Nuovo Massimo Macchia ha espresso a nome di tutta l’Amministrazione comunale vicinanza alla famiglia del malcapitato attraverso un messaggio di cordoglio: “Ci sono notizie che ti lasciano senza parole, che ti fanno sentire smarrito, come se improvvisamente nulla avesse più senso. Gabriele era un ragazzo gentile, educato, sempre rispettoso: uno di quei giovani che rendono orgogliosa un’intera comunità, il figlio che tutti avrebbero voluto. In questo momento di grande dolore, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto alla sua famiglia, a mamma Domenica, al padre Mario e al fratello Cristian, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.