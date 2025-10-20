Un forte boato intorno alle 3 di questa notte ha svegliato i residenti di via Mazzini a Laviano. Una banda ha fatto esplodere lo sportello Postamat dell’Ufficio Postale.

Sul posto dopo l’accaduto sono prontamente giunti i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi, recuperare le immagini del sistema di videosorveglianza e dare il via alle indagini che dovranno tentare di identificare chi ha agito.

Il bottino è da quantificare, mentre lo sportello per i prelievi e i pagamenti è andato totalmente distrutto a causa della deflagrazione.