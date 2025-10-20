Battipaglia: nasconde in garage 53 dosi di cocaina per lo spaccio. Uomo in manette
Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato un 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, dopo la perquisizione personale e domiciliare l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di 53 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 17 grammi.
Inoltre aveva due bilancini elettronici di precisione e il materiale per il confezionamento della droga.
Il materiale era nascosto in un garage nel centro cittadino.