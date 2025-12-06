La comunità di Pignola si appresta a dare l’ultimo saluto al parroco don Antonio Meliante, morto dopo un lungo periodo di agonia in seguito ad un incidente stradale avvenuto ad agosto sulla Tito-Brienza.

Con ordinanza del Sindaco, il Comune di Pignola proclama il lutto cittadino per la triste perdita del sacerdote amato e stimato da tutti, che ha servito con profonda dedizione e autentica umanità la comunità di Pantano di Pignola e l’intero territorio comunale.

Il lutto cittadino è indetto per l’intero periodo di allestimento della camera ardente presso il Santuario Maria SS. degli Angeli. Le esequie saranno celebrate domani, domenica 7 dicembre, a Tito nella chiesa di Sant’Antonio da Padova alle ore 15.

In segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore, l’Amministrazione invita i cittadini, le associazioni, gli enti e gli esercizi commerciali a osservare un momento di raccoglimento, quale gesto di rispetto e vicinanza.

L’intera comunità di Pignola si stringe nel ricordo e nel saluto a don Antonio, “sacerdote mite e discreto, esempio di fede autentica, servizio e attenzione costante verso gli altri”.

Il lutto cittadino è stato proclamato anche a Tito, dalle 15 di domani e fino al termine delle esequie. Sono vietate tutte le attività e i comportamenti in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

