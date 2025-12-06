E’ stata premiata ieri a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, Enza Morena, autrice del libro in vernacolo teggianese “Pinzanni, Pinzanni. L’anima antica…ed altri pensieri”.

Arrivata tra i primi dieci finalisti al Premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”, organizzato dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e dall’ALI (Autonomie Locali Italiane), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale, Enza si è distinta nella categoria delle poesie edite.

Oltre 400, infatti, sono stati i partecipanti al concorso letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale, giunto quest’anno alla sua 13^ edizione. Si tratta infatti di un evento volto a preservare e a valorizzare il ricco patrimonio linguistico dei dialetti e delle lingue locali italiane.

“E’ stata già una grande gioia partecipare a questo importante Premio letterario – ha riferito Enza Morena ad Ondanews -. Non mi aspettavo di arrivare tra i finalisti e neanche tra i primi dieci. E’ stata una bellissima sorpresa e custodirò con immensa gioia questo prezioso ricordo”.

Alla premiazione, oltre al marito, ha accompagnato l’autrice anche l’editore Giuseppe De Nicola.

Il Premio, suddiviso in otto diverse sezioni, tutte a tema libero, ha offerto ampio spazio espressivo agli autori. “Pinzanni, Pinzanni”, presentato nel luglio scorso presso il Complesso della Santissima Pietà a Teggiano dall’autrice che, tra l’altro, è socia fondatrice dell’Associazione More Dianense, ha conquistato la giuria.

Un trionfo, dunque, per il dialetto teggianese che ha affascinato la sala gremita alla presenza del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, di numerosi professori, della conduttrice Adriana Volpe e di Beppe Convertini.

“Una partecipazione nata quasi per gioco si è trasformata in una vera e propria sorpresa, un regalo di Natale in anticipo che mi ha fatto ancor più apprezzare l’immenso valore delle nostre radici, della nostra cultura e del nostro dialetto” ha concluso l’autrice.