Dopo mesi di agonia e ricovero in ospedale, in seguito a un violento incidente avvenuto lo scorso 26 agosto sulla Tito Brienza, il cuore di don Antonio Meliante ha smesso di battere.

Nello scontro, in seguito al quale il furgone prese fuoco, il parroco delle comunità di Pignola e Abriola rimase ferito insieme ad altre 7 persone. Le sue condizioni, però, erano apparse da subito critiche e infatti era stato trasferito all’ospedale di Bari per via delle gravi ustioni riportate.

“Con animo addolorato e insieme aperto alla speranza e alla fede che si fondano sulla Risurrezione di Cristo Signore, l’Arcivescovo Metropolita Monsignor Davide Carbonaro, i genitori, la sorella e il presbiterio dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, annunciano che il Signore ha chiamato a partecipare alla liturgia del cielo il carissimo don Antonio Meliante. Nell’assicurare il suffragio per la sua anima benedetta e immortale, lo affidano al ricordo di quanti qui in terra lo hanno conosciuto come sacerdote zelante” è il messaggio dell’Arcidiocesi.

La notizia ha lasciato attoniti i tanti fedeli che hanno nel tempo avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di don Antonio, stimandolo per la bontà d’animo e la generosità dimostrate.

“La Chiesa di Potenza e di tutta la Lucania perde un grande umile servo nella vigna del Signore, un grande Uomo di Dio, un vero Sacerdote che mi ha onorato della sua amicizia vera e di un bene smisurato, amico e custode di tanti eventi della mia vita, che il Signore gli spalanchi le porte del Paradiso perché è arrivato un santo uomo di Dio. Il mio cordoglio alla chiesa Metropolitana di Potenza unitamente a tutta la sua famiglia e alla bella comunità del Pantano che don Antonio ha servito con tanta umiltà e immane zelo pastorale“ è uno dei tantissimi messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore in suo ricordo.

“A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Abriola, esprimo il più profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa. Provo profonda tristezza nel condividere questa notizia. In questi mesi, dal tragico incidente, abbiamo seguito con tanta speranza l’evoluzione delle sue condizioni cliniche, confidando che don Antonio potesse superare questa difficile prova. Apprendere e annunciare oggi la sua scomparsa è motivo di grande dolore. Don Antonio è stato un punto di riferimento per tanti fedeli: una presenza discreta, forte e perseverante nelle sue azioni; un pastore vicino alla gente, capace di ascolto e ricco di autentica umanità. L’intera comunità di Abriola, che in questo periodo di degenza in ospedale lo ha accompagnato con la preghiera e la vicinanza, oggi si stringe alla sua famiglia nel silenzio, nel dolore e nella preghiera” ha scritto il sindaco Romano Triunfo.

