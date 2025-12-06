Lo Sporting Sala Consilina amplia il suo team. In squadra arriva Josip Jurlina
Lo Sporting Sala Consilina annuncia l’arrivo di Josip Jurlina, croato di 25 anni, che approda in gialloverde dopo la breve parentesi al Napoli Futsal e un passato di alto profilo nel futsal europeo.
Parliamo di uno dei protagonisti dell’Olmissum, squadra che si è affermata come una delle realtà più rappresentative del futsal croato a livello internazionale con quattro partecipazioni alla Champions, ha poi partecipato agli Europei del 2022 e ai Mondiali dello scorso anno, per non dimenticare l’argento agli Europei U19 del 2019: Jurlina porta un bagaglio internazionale che innalza ulteriormente la qualità del roster di mister Conde.
“Avevo bisogno di una sfida chiara e concreta – ha affermato Jurlina -. Quando lo Sporting Sala Consilina si è fatto avanti ho capito che era la scelta giusta. Qui posso lavorare con continuità e dare un contributo concreto. Porto la mia esperienza e la metto al servizio del gruppo. Ho trovato una società organizzata e un ambiente che vive il futsal con passione. Voglio inserirmi subito nel lavoro della squadra e aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi della stagione. Sono pronto a dare tutto in gialloverde”.
Il giocatore arriva con motivazioni forti, con la volontà di rilanciarsi e inserirsi in un contesto che gli permetta di contribuire in modo concreto fin da subito. Le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza si integrano con ciò che la squadra sta costruendo nel corso della stagione.
“La buona riuscita dell’operazione è frutto di una collaborazione diretta con il Napoli Futsal, che ringraziamo per la disponibilità e la correttezza. Un ringraziamento anche al procuratore Nenad Tintor, che ha seguito la trattativa con precisione e tempistiche rapide” fa sapere lo Sporting.