Lo Sporting Sala Consilina annuncia l’arrivo di Josip Jurlina, croato di 25 anni, che approda in gialloverde dopo la breve parentesi al Napoli Futsal e un passato di alto profilo nel futsal europeo.

Parliamo di uno dei protagonisti dell’Olmissum, squadra che si è affermata come una delle realtà più rappresentative del futsal croato a livello internazionale con quattro partecipazioni alla Champions, ha poi partecipato agli Europei del 2022 e ai Mondiali dello scorso anno, per non dimenticare l’argento agli Europei U19 del 2019: Jurlina porta un bagaglio internazionale che innalza ulteriormente la qualità del roster di mister Conde.

“Avevo bisogno di una sfida chiara e concreta – ha affermato Jurlina -. Quando lo Sporting Sala Consilina si è fatto avanti ho capito che era la scelta giusta. Qui posso lavorare con continuità e dare un contributo concreto. Porto la mia esperienza e la metto al servizio del gruppo. Ho trovato una società organizzata e un ambiente che vive il futsal con passione. Voglio inserirmi subito nel lavoro della squadra e aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi della stagione. Sono pronto a dare tutto in gialloverde”.

Il giocatore arriva con motivazioni forti, con la volontà di rilanciarsi e inserirsi in un contesto che gli permetta di contribuire in modo concreto fin da subito. Le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza si integrano con ciò che la squadra sta costruendo nel corso della stagione.

“La buona riuscita dell’operazione è frutto di una collaborazione diretta con il Napoli Futsal, che ringraziamo per la disponibilità e la correttezza. Un ringraziamento anche al procuratore Nenad Tintor, che ha seguito la trattativa con precisione e tempistiche rapide” fa sapere lo Sporting.