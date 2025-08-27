La comunità di Bellizzi si prepara a dare l’ultimo saluto a Vincenzo Bove, il 22enne rimasto vittima di un tragico incidente lungo la SP 26/d tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella.

Il giovane era insieme alla ragazza a bordo di una Ford Fiesta quando un tragico destino lo ha strappato alla vita.

Sarà possibile salutare Vincenzo un’ultima volta presso la Casa del Commiato in via San Leonardo 108, a Salerno, prima dei funerali che si terranno il 29 agosto.

La cerimonia funebre sarà celebrata presso la chiesa del Sacro Cuore in via Torino, a Bellizzi, alle ore 9:30.

Vincenzo lascia nel dolore il papà Matteo, la mamma Rosaria, la sorella Marika, i familiari e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzare il suo buon cuore volendogli bene.

Articolo correlato:

24/08/2025 – La comunità di Bellizzi piange Vincenzo Bove, 22enne morto in un incidente stradale