Lutto a Bellizzi per la morte del 22enne Vincenzo Bove. Il 29 agosto l’ultimo saluto
La comunità di Bellizzi si prepara a dare l’ultimo saluto a Vincenzo Bove, il 22enne rimasto vittima di un tragico incidente lungo la SP 26/d tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella.
Il giovane era insieme alla ragazza a bordo di una Ford Fiesta quando un tragico destino lo ha strappato alla vita.
Sarà possibile salutare Vincenzo un’ultima volta presso la Casa del Commiato in via San Leonardo 108, a Salerno, prima dei funerali che si terranno il 29 agosto.
La cerimonia funebre sarà celebrata presso la chiesa del Sacro Cuore in via Torino, a Bellizzi, alle ore 9:30.
Vincenzo lascia nel dolore il papà Matteo, la mamma Rosaria, la sorella Marika, i familiari e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzare il suo buon cuore volendogli bene.
