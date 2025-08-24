La comunità di Bellizzi piange la tragica scomparsa di Vincenzo Bove, 22enne che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la SP 26/d tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella.

Questa mattina, mentre viaggiava a bordo di una Ford Fiesta assieme ad una ragazza, si è verificato l’impatto fatale.

Tifoso granata, Vincenzo seguiva la Salernitana assieme al padre. Oltre ad essere appassionato di calcio, il giovane praticava lo sport nelle vesti di portiere. Tutta la città è nello sconforto per l’ennesima vittima della strada.

Si susseguono in queste ore i messaggi di cordoglio e di rabbia. Si è associato al lutto che ha colpito la famiglia Bove il primo cittadino Mimmo Volpe: “No, non è possibile. Ancora una giovane vita spezzata in un tragico incidente. No, non si può; sono addolorato, triste, arrabbiato. Come resistere a un dolore così forte? Un figlio di soli 22 anni, una vita tutta davanti, sogni, speranze, genitori e affetti distrutti dal dolore”.

“Ciao Vincenzo, non ci sono parole e azioni che possano lenire il dolore; chi ti conosceva sa bene che eri un ragazzo stupendo. Amante del calcio, un figlio amorevole. Sono affranto dal dolore. In queste ore drammatiche, la comunità di Bellizzi si stringe tutta intorno alla famiglia Bove” ha concluso il sindaco.

Articolo correlato:

Tragico scontro tra due auto. Perde la vita giovane di Bellizzi