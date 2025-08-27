Ruba uno zaino a Marina di Camerota, ma viene immediatamente beccato e denunciato.

E’ accaduto questa mattina, in località Lentiscelle, all’interno di uno stabilimento balneare.

Vittima del furto è un uomo di 43 anni di Baronissi, in vacanza nella località costiera cilentana insieme alla famiglia. Mentre era in acqua con la moglie e i due bambini, il ladro è entrato in azione per rubare il suo zaino, che era sotto l’ombrellone, con all’interno i documenti e gli effetti personali.

Il malcapitato, appena si è accorto dell’accaduto, ha lanciato l’allarme richiedendo l’intervento dei Carabinieri. Giunti sul posto, i militari della locale Stazione insieme al Maresciallo Alberto Santoriello hanno avviato le indagini del caso visionando anche le telecamere del lido.

Sono così riusciti ad individuare un ragazzo che in pochi attimi e con estrema agilità ha sottratto gli averi dell’uomo. Il giovane poco dopo è stato individuato e fermato: si tratta di un 15enne residente a Quarto, in vacanza a Marina di Camerota.

Il minorenne ha confessato il suo gesto ai Carabinieri, indicando il punto in cui era stata nascosta la refurtiva che è stata prontamente restituita al proprietario. Per lui, invece, è scattata la denuncia.