Finalmente è stata completata l’installazione delle boe di ormeggio nella baia di Ogliastro Marina, zona C dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quale gestore dell’Area Marina Protetta, ha il compito di individuare ed attrezzare opportunamente siti per l’ormeggio delle unità da diporto nella Zona B e nella Zona C.

La Baia di Ogliastro, di circa 120 ettari, si caratterizza per la prevalente presenza di posidonia oceanica, fanerogama marina endemica del Mediterraneo. Fondamentale, dunque, nella baia è la sua salvaguardia, poiché si presenta in buono stato di salute, indispensabile per la riproduzione e protezione degli organismi marini.

Il disturbo provocato dall’impatto dell’ancora e dall’azione abrasiva delle catenarie è la causa principale dell’estirpazione meccanica di foglie e rizomi e, in generale, riduce i valori di copertura e densità della prateria al punto di poter identificare un reale processo di regressione, per questo è stato predisposto da tecnici dell’Ente il progetto di realizzazione di un campo boe, che, dopo un lungo iter, ha visto la sua approvazione da parte di tutte Istituzioni preposte, in primis il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il campo boe ecocompatibile è in grado da un lato di accogliere un flusso importante di imbarcazioni, dall’altro di mantenere inalterata un’area di grande pregio ambientale e paesaggistico. E’ costituito da tre diverse aree di ormeggio: la prima, su una sola fila, posizionata a 100 metri dalla linea di costa, con 8 boe, per gli ormeggi di imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza; la seconda area, posizionata a 200 metri dalla costa, comprende 4 boe per l’ormeggio di natanti fino a 20 metri e infine l’ultima area, a 100 metri di distanza dalla costa, è costituita da 14 gavitelli su due file, destinati ad imbarcazioni fino a 10 metri.

L’intervento è completato con l’installazione di un corridoio di lancio a 100 metri di distanza dalla linea di riva, con una larghezza di 10 metri e che termina con un pontile amovibile, costituito da un galleggiante in modo da consentire lo sbarco dei turisti in condizioni di sicurezza.

“Ringrazio gli Uffici dell’Ente per l’impegno profuso – dichiara il Presidente del Parco Giuseppe Coccorullo -. Colgo anche l’occasione per esprimere i miei ringraziamenti a tutte le Istituzioni coinvolte ed in particolare al sottosegretario Antonio Iannone per il prezioso contributo e sostegno per la realizzazione dell’intervento”.