L’onorevole Attilio Pierro aderisce a Forza Italia
Ha aderito a Forza Italia Attilio Pierro, l’onorevole di Roccagloriosa.
Dopo i dissapori interni alla Lega che lo hanno costretto a lasciare il partito di Matteo Salvini e a seguito di un breve transito nel Gruppo Misto, Pierro ha scelto la compagine di Antonio Tajani.
Pierro non ha mai voluto dichiarare apertamente le ragioni del divorzio con Salvini, ma rumors parlano di contrasti con il coordinatore provinciale a causa di alcune scelte politiche che investono il territorio salernitano.
Dal canto suo, l’onorevole Pierro assicura il suo continuo impegno per i cittadini, al di là dell’appartenenza politica.