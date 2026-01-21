Lo Studio Viglione Libretti è già operativo per assistere contribuenti e imprese nella presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione Quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La procedura è attiva e consente di regolarizzare i debiti con condizioni più favorevoli rispetto al regime ordinario.

Cos’è la Rottamazione Quinquies

La misura permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando solo imposta, senza sanzioni e interessi di mora. È possibile scegliere tra:

saldo in un’unica soluzione, oppure

rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interesse agevolato del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS. Prima dell’invio è utile recuperare l’elenco delle cartelle, verificare l’origine dei debiti, valutare la convenienza tra saldo e rateizzazione e simulare l’impatto finanziario complessivo.

Supporto professionale

Lo Studio Viglione Libretti offre assistenza completa: verifica dei debiti, valutazione della convenienza, predisposizione della domanda e gestione degli adempimenti successivi.