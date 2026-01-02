L’onorevole Attilio Pierro lascia la Lega e aderisce al Gruppo Misto
Il parlamentare Attilio Pierro ha lasciato la Lega per aderire al Gruppo Misto.
E’ ufficiale la notizia che vede il cambio di passo dell’onorevole di Roccagloriosa che si è impegnato anche nelle scorse Elezioni Regionali a sostegno di Federica Mignoli e Mimì Minella, entrambi in quota Lega. Minella ha lasciato il partito di Salvini subito dopo l’insediamento del Consiglio regionale.
La decisione di Pierro deriva verosimilmente da contrasti interni alla compagine del Carroccio in merito alle decisioni che riguardano il territorio salernitano.
Dunque il parlamentare cilentano continuerà il suo impegno per i cittadini con il Gruppo Misto.