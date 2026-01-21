Ladri nella notte in un istituto scolastico a Tito, in via San Vito.

Ignoti sono riusciti ad entrare nella scuola forzando le porte d’ingresso e approfittando del buio sono riusciti a portare via pc portatili e altri strumenti multimediali. E’ da quantificare la stima del bottino oltre a quello dei danni causati alla struttura.

Un episodio analogo è accaduto anche nei giorni scorsi nella vicina Brienza, dove con le stesse modalità i ladri hanno portato via il materiale didattico e computer da una scuola.

Sul caso indagano i Carabinieri della locale Stazione che tenteranno di risalire ai responsabili.

“Le lezioni si sono avviate regolarmente, sebbene con un leggero ritardo dovuto alle necessarie verifiche. I locali della cucina e le derrate alimentari non sono state intaccate, quindi il servizio mensa verrà erogato normalmente” ha fatto sapere il sindaco Fabio Laurino.