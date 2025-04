Alla luce dei disagi segnalati dai viaggiatori sui bus navetta sostitutivi dei collegamenti su rotaia, sospesi fino al 30 giugno per adeguamenti programmati della linea ferroviaria Potenza-Battipaglia, il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha convocato Trenitalia per risolvere le criticità.

“Un problema accidentale – spiega Pepe – è stato quello legato a un guasto improvviso, lunedì scorso, alla navetta dedicata che parte da Salerno. In sostituzione del mezzo il gestore del servizio ha utilizzato un bus di dimensioni ridotte, segnalato come meno confortevole dai viaggiatori. Pertanto, sono state ripristinate le corse con autobus con capacità superiore, con delle importanti integrazioni per velocizzare i tempi di percorrenza”.

A partire da domani, 3 aprile, sarà infatti istituito un collegamento diretto veloce con bus da Potenza a Salerno e viceversa. La nuova corsa per Salerno partirà alle 7:40 dal piazzale della stazione Potenza Centrale con arrivo alle 9, in modo da consentire la prosecuzione del viaggio con il Frecciarossa 9514 in partenza da Salerno alle 9:23. La corsa di ritorno, attivata già a partire da questa sera, partirà da Salerno alle 21, in corrispondenza con il Frecciarossa 9547, con arrivo a Potenza alle 22:20.

Non cambiano le stazioni di partenza (o arrivo), tra cui Roma e Milano, da dove i treni raggiungeranno Salerno. Da qui il viaggio proseguirà su gomma verso la Basilicata e viceversa. I nuovi collegamenti diretti (con un unico biglietto combinato bus-treno da e per Potenza per destinazioni che vanno oltre la stazione di Salerno) saranno visibili nei sistemi di vendita di Trenitalia a partire da domenica 6 aprile. Fino al 6 aprile i viaggiatori potranno utilizzare le nuove corse dei bus sostitutivi acquistando i biglietti per la soluzione Potenza-Salerno e acquistando separatamente altre soluzioni ferroviarie per l’eventuale prosecuzione del viaggio da Salerno in direzione nord e anche per il ritorno. Anche i collegamenti regionali e InterCity saranno garantiti con il servizio bus, così come saranno offerte soluzioni di viaggio per le destinazioni lucane sulla tratta Potenza-Taranto, tra cui Ferrandina e Metaponto.

“Per ciò che concerne i comprensibili disagi dovuti, in senso più generale, alla sospensione temporanea del traffico ferroviario – spiega Pepe -, posto che il servizio sostitutivo su gomma garantirà regolarmente gli spostamenti, tra alcune settimane avremo linee più efficienti. Rfi e Trenitalia, per le infrastrutture e i convogli, stanno investendo in maniera corposa nella nostra regione e siamo certi che il comprensibile incomodo avvertito dai passeggeri sarà ripagato, in tempi ragionevoli, da una mobilità adeguata alle necessità dei lucani, alle cui esigenze prestiamo la massima attenzione”.

