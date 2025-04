Si è tenuto questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro con il Sottosegretario Tullio Ferrante, il sindaco di Corleto Monforte Filippo Ferraro, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo e i vertici Anas in merito alla situazione della Strada Statale 166 “degli Alburni”.

Si tratta di un’arteria strategica per la mobilità nel Cilento che, come affermato da Ferrante, “occorre ammodernare per sostenere le potenzialità di crescita del territorio”.

Il tavolo promosso al Mit rappresenta un impulso importante per valutare l’inserimento, nel contratto di programma 2026-2030 con Anas, del progetto di adeguamento dell’arteria. Un intervento, sostenuto da moltissimi sindaci della zona con il benestare dell’ente Parco, che riveste una rilevanza strategica per il sistema dei trasporti cilentani nell’ottica di rafforzare la sicurezza stradale e promuovere il rilancio di tutto il Cilento, già al centro di massicci investimenti da parte del Ministero.

“Continuerò a garantire la massima attenzione per lo sviluppo infrastrutturale del territorio che, anche attraverso l’ammodernamento della SS 166 e il miglioramento dei collegamenti con la nuova stazione nel Vallo di Diano, potrà direttamente beneficiare dei vantaggi derivanti dalla nuova linea ad Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria. Il Cilento, dopo anni di mancata programmazione e ostilità alle nuove opere, deve finalmente potersi proiettare in un’ottica di crescita economica e sociale” ha concluso Ferrante.