Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

A partire dal prossimo 1° aprile sulla tratta Battipaglia – Potenza e dal 22 aprile sulla tratta Potenza – Taranto Rete Ferroviaria Italiana effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che si concluderanno rispettivamente il 30 giugno e il 31 maggio.

Gli interventi programmati, che seguono quelli già realizzati lo scorso anno, sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

In particolare, gli interventi sulla tratta Battipaglia – Potenza riguardano il rinnovamento dell’armamento ferroviario con l’innovativo sistema Fast System Overail, la velocizzazione degli itinerari in deviata da 30 km/h a 60 km/h, la realizzazione di condizioni per movimenti contemporanei negli impianti, la realizzazione di sottopassaggi pedonali, ascensori, pensiline, adeguamento dei marciapiedi e, infine, l’adeguamento degli impianti di sicurezza e segnalamenti correlati con le modifiche del Piano Regolatore Generale e degli impianti di gestione della circolazione all’interno delle stazioni di Eboli e Picerno.

Per garantire lo svolgimento dei lavori programmati tutti i treni del Regionale, il Frecciarossa e gli InterCity subiranno modifiche alla circolazione.