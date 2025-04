Con la primavera ritorna nel Vallo di Diano anche la cicogna bianca. Sono circa 30 anni che l’esemplare maschio viene avvistato nel nostro territorio. Ad immortalarlo oggi pomeriggio è stato Cono Cimino, appassionato di fotografia e di natura che spesso ci regala scatti professionali e splendidi delle diverse specie che visitano questa terra e la sorvolano.

Il maschio di cicogna bianca è stato visto nei campi in località Difesa delle Margini a Teggiano. È giovane e all’apparenza diffidente, dato che non si lascia avvicinare facilmente. In questo trentennio la specie ha nidificato sempre al confine tra Sala Consilina e Teggiano, opportunamente sorvegliata e tutelata dai volontari di ATAPS Tutela Ambientale Onlus.

Il maschio arriva nelle nostre zone con qualche settimana di anticipo rispetto alla femmina, per iniziare a preparare il nido che accoglierà la covata e vedrà poi la schiusa dei cicognini. La speranza è che quest’anno la femmina torni a scegliere il Vallo di Diano, dato che da qualche tempo non è stata avvistata in seguito all’arrivo del compagno.

Negli anni scorsi la LIPU, insieme ad ATAPS, ha anche provveduto a collocare sui tralicci della zona alcune piattaforme programmate per consentire alla cicogna di nidificare nelle vicinanze del nido già esistente.

La cicogna bianca (Ciconia ciconia) è una specie di uccello migratorio che si trova in varie parti d’Europa. Il Vallo di Diano con la presenza di ampie aree agricole e zone naturali offre un habitat adatto a questa specie. Il suo monitoraggio è importante per proteggerla dell’estinzione e in Italia gli sforzi di conservazione sembrerebbero portare dei risultati positivi.