Ladri rubano oro in un’abitazione a Padula. Ripresi dalle telecamere
Ladri in azione a Padula Scalo questa mattina. Un altro furto in pieno giorno si è consumato anche in via Incarratora a Prato Perillo di Teggiano.
Ad agire potrebbe trattarsi della stessa banda arrivata a bordo di un’Audi A6 scura con targa di un veicolo che risulterebbe rubato.
Nel caso di Padula Scalo gli ignoti hanno agito mentre i proprietari erano assenti, entrando dal cancello e poi riuscendo ad intrufolarsi in casa intorno alle 12.30.
Una volta dentro hanno rubato gioielli in oro e poi si sono dati alla fuga.
Sul furto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini.
