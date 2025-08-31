Battipaglia: ragazzo in bici investito da un autobus. Trasportato in ospedale in codice rosso
Grave incidente questa mattina in via Roma a Battipaglia.
Per cause da accertare un 25enne di nazionalità straniera è stato investito da un autobus mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
Lo sbalzo sull’asfalto gli ha provocato gravi ferite, tanto da richiedere l’intervento di un’ambulanza del VOPI giunta da Pontecagnano.
I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.
Sulla dinamica dell’investimento sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.