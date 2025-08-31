La Gelbison si presenta ai propri tifosi nella prima gara ufficiale della stagione con l’impegno in Coppa Italia e la squadra del presidente Maurizio Puglisi non delude le aspettative e si sbarazza in un solo tempo del Pompei degli ex Erra in panchina e D’Agostino a difesa dei pali della porta mariana.

Una vittoria netta 3-0 maturata nella prima frazione. Imperio Carcione, tecnico dei rossoblù cilentani, propone il 3-5-2 con Liurni e Piccioni come terminali e i due attaccanti si sono presentati mettendo la propria griffe nello score dei marcatori. A sparigliare le carte in precedenza ci aveva pensato l’esperto capitano Viscomi, il quale al minuto 29 con un colpo di testa ravvicinato ha portato in vanti la Gelbison.

Un solo sussulto per il Pompei dopo due minuti, complice una leggerezza difensiva dei cilentani Maione si è trovato solo davanti a Corriere, il suo pallonetto è finito sulla traversa senza oltrepassare la linea di porta. Dal mancato pareggio è arrivato il raddoppio di Liurni bravo a finalizzare un assist di Fernandez.

A chiudere i conti al tramonto della prima frazione il rigore concesso per atterramento di Zugaro, trasformato in modo impeccabile da Piccioni. E sul 3-0 si è andati al riposo.

Nella ripresa non ci sono state altre variazioni se non il fatto che i due tecnici hanno dato spazio agli uomini della panchina. La Gelbison accede ai 32esimi di Coppa Italia e scenderà in campo l’8 ottobre, mentre domenica prossima parte il campionato e i rossoblù cilentani, inseriti nel girone I con formazioni calabresi e siciliane, debutteranno in casa al “Giordano” di Castelnuovo Cilento con i calabresi del Sambiase.