Furto in pieno giorno a Prato Perillo di Teggiano. Ladri fuggono in auto dopo il colpo
Un furto perpetrato in pieno giorno nel Vallo di Diano.
Nella tarda mattinata di oggi, infatti, a Prato Perillo di Teggiano in via Incarratora quattro ladri hanno approfittato della momentanea assenza dei proprietari per portare a termine un colpo lampo.
Forzando una finestra situata al piano terra, in pochi minuti hanno messo a soqquadro l’abitazione.
I proprietari, tornando a casa, hanno visto i ladri fuggire a bordo di un’Audi scura e dileguarsi.
Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Il bottino è da quantificare.