Un furto è avvenuto ieri pomeriggio in un supermercato di Vallo della Lucania.

Un uomo si è introdotto nell’attività commerciale, ha prelevato diversi prodotti dagli scaffali, in particolare tre bottiglie di champagne Moët e una bottiglia di champagne Moët Rosé, per poi andare via senza pagare.

I dipendenti, accortisi dell’accaduto, hanno tentato di fermarlo ma il ladro è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

“Durante quei momenti concitati, uno dei nostri collaboratori ha riferito di aver notato un oggetto che poteva sembrare un’arma. Su questo aspetto non vi sono certezze ma resta la forte preoccupazione per quanto accaduto – scrivono i titolari sulla loro pagina Facebook – Condanniamo con fermezza questo gesto che mette a rischio la sicurezza, oltre a danneggiare l’intera comunità”.