L’Anas informa che, a partire dalla mattinata di oggi, si è resa necessaria la chiusura al transito della tratta della SS18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea, tra il km 241,400 e il km 241,800.

Il provvedimento è stato adottato in linea con le disposizioni previste dal protocollo operativo in capo al Commissario Straordinario per l’emergenza, che stabilisce l’interdizione della circolazione anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

La chiusura si inserisce dunque in un quadro di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, alla luce delle criticità che riguardano il tratto stradale, interessato dalla frana.

L’Amministrazione comunale di Maratea fa sapere che dopo la chiusura precauzionale le prime verifiche hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti volti ad assicurare le condizioni di sicurezza. La circolazione dunque resterà interrotta fino al completamento degli accertamenti e fino a quando non sarà possibile garantire che il transito avvenga in condizioni di sicurezza, con il solo rischio residuo non prevedibile.