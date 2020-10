La signora Maria Ricciardone, dolce nonna di Sassano, spegne 100 candeline

100 candeline per la signora Maria Ricciardone, la dolce nonna di Sassano che oggi ha raggiunto un traguardo importante, nel pieno della pandemia da Covid-19.

Simbolo di amore e sacrificio, di fede e speranza. La signora Maria è nata il 28 ottobre del 1920, a Sassano. Vedova del marito Giuseppe Ferro e madre di Michele, è stata festeggiata dalla sua famiglia nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore.

Un momento emozionante per il paese, che può sorridere, per qualche minuto, in questo momento difficile segnato dalla pandemia. Un augurio speciale di buon compleanno è stato espresso anche dal sindaco Domenico Rubino e dall’intera Amministrazione Comunale.

“Ho avuto il privilegio di incontrare Maria – dichiara il primo cittadino – ed aver condiviso con lei e la sua famiglia questa importante tappa della sua vita. La nostra concittadina, lavorando con sacrificio, rappresenta un modello di vita da seguire. La lunga giovinezza di Maria è il riflesso di un patrimonio prezioso fatto di tradizioni, valori morali e civili. Una donna forte che ha ancora molto da insegnare a tutti noi ed un esempio soprattutto per i più giovani“.

– Paola Federico –