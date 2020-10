Covid-19. Nuovi casi nel Cilento e nel Golfo di Policastro

Nuovi casi di Covid-19 nel Cilento e nel Golfo di Policastro. Sono stati infatti registrati 4 tamponi positivi a Torraca, uno a Centola, 4 ad Agropoli e 3 a Santa Marina.

Per quanto riguarda il positivo di Centola si tratta di un ragazzo di 31 anni, asintomatico, per il quale si sta ricostruendo la catena dei contatti.

A Torraca i 4 nuovi positivi si trovavano già in isolamento, non presentano alcun sintomo e stanno tutti bene. Attualmente i casi in tutto il comune sono 8. “Invito tutti ad osservare rigorosamente le disposizioni – afferma il sindaco Bianco -, la mascherina va indossata sempre e bisogna igienizzare frequentemente le mani“.

“Le persone in questione sono in isolamento – ha sottolineato il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola – e si sta provvedendo alla ricostruzione dei contatti. I 4 casi nulla hanno a che fare con altre situazioni di contagio precedenti“.

Infine, con i 3 nuovi positivi salgono a 13 i casi a Santa Marina. “La situazione è sotto controllo – spiega il sindaco Fortunato -. A tutti i miei cittadini voglio ricordare che è fondamentale il rispetto delle norme. Limitiamo gli spostamenti superflui, ora più che mai il senso civico di ognuno di noi deve prevalere, bisogna fare un piccolo sacrificio“.

– Paola Federico –