Il Vallo di Diano sembra essere tornato al centro dell’attenzione dei ladri.

Vari, infatti, sono stati i furti e i tentativi di furto registratisi in questi giorni nel comprensorio valdianese, anche in pieno giorno.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un nuovo tentativo di furto a Teggiano, in Via Codaglioni, dove tre persone in passamontagna a bordo di un’Audi station wagon di colore blu hanno provato a forzare il portone di un’abitazione.

I proprietari, presenti all’interno, insospettiti dai rumori hanno prontamente aperto la porta, trovandosi faccia a faccia con uno dei malviventi, che è subito fuggito a bordo dell’auto, dove lo attendevano gli altri due complici.

Sulla vicenda indaga la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina.