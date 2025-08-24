Tragico scontro tra due auto. Perde la vita giovane di Bellizzi
Tragico scontro questa mattina lungo la SP 26/d tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella.
Due auto, intorno alle 7, sono rimaste coinvolte in un violento impatto verificatosi per cause da accertare.
Un 22enne di Bellizzi che viaggiava a bordo di una Ford Fiesta ha perso la vita e a nulla per lui sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118.
Una giovane è stata invece trasportata dall’ambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno in codice rosso. Alla guida dell’altra auto un 47enne che è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate.
Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.