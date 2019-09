Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, con l’inizio del nuovo anno scolastico, invia i suoi auguri a tutti gli studenti, ai dirigenti, ai docenti e agli operatori di tutte le scuole della provincia.

Ma anche alle famiglie che accompagnano il percorso formativo dei propri figli affidandoli fiduciosi all’istituzione scolastica, costituendo quindi un’unica comunità.

“Mi rivolgo – afferma Strianese – alle comunità degli istituti scolastici di nostra competenza, dove troppo spesso gli studenti hanno avuto problemi con edifici malandati che necessitano di adeguata manutenzione o addirittura di interventi strutturali più importanti. L’impegno mio e di tutta l’Amministrazione provinciale, per il prossimo anno scolastico, sarà quello di tutelare il diritto allo studio e il diritto alla sicurezza dei nostri giovani, lavorando per mettere in sicurezza, sistemare e adeguare alla normativa antisismica tutte le scuole del nostro territorio“.

“Ai nostri giovani, ai cittadini di domani, – conclude – a tutta la comunità scolastica, a nome mio e del Consiglio provinciale, auguro buon lavoro e un ottimo anno scolastico“.

– Chiara Di Miele –