Ha smesso di vivere dopo giorni di agonia, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla, Maria Mastrangelo, la donna di Sant’Arsenio che la sera del 25 aprile viaggiava a bordo della Fiat Panda insieme al marito, il 74enne Luigi Pepe, coinvolta in un incidente con un’Alfa Romeo 159 sulla Provinciale Teggiano-Polla.

L’uomo aveva perso la vita poche ore dopo il ricovero, mentre la donna versava in gravi condizioni e oggi pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere nonostante tutti gli sforzi profusi dai medici per tenerla in vita.

Sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Risultano indagati in concorso un uomo e una donna di Teggiano. Dalle prime ricostruzioni successive al drammatico incidente alla guida dell’Alfa Romeo sarebbe risultata la donna, ma i militari dell’Arma stanno cercando di fare chiarezza sulla veridicità dell’informazione.