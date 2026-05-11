Incidente tra moto e scooter questo pomeriggio a Salerno. L’impatto si è verificato in via Torrione per cause in corso di accertamento.

Uno dei due conducenti, sbalzato sull’asfalto dopo l’urto, ha riportato delle ferite e per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del VOPI che successivamente lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”.

Toccherà alle Forze dell’Ordine intervenute per i rilievi ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le squadre di Pissta si sono occupate della viabilità e del ripristino della strada.