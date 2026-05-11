Nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte l’8 maggio lungo la SS 166 degli Alburni a Roccadaspide gli agenti della Polizia Municipale Mariangelo Iuliano e Antonio Di Filippo hanno fermato un veicolo con a bordo una donna del posto.

Durante le verifiche la 43enne ha spontaneamente consegnato una sostanza che, con ogni probabilità, sarebbe riconducibile a stupefacente, di cui era in possesso per uso personale, come da lei dichiarato. La natura della sostanza sarà accertata dalle Autorità competenti attraverso gli esami previsti dalla normativa vigente.

Sul posto è intervenuta anche il Maresciallo Elvira D’Angelo e nel corso delle attività di perquisizione e controllo sono stati sequestrati anche due coltelli che erano stati nascosti. L’operazione è stata svolta in sinergia con i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Vice Comandante Franco Chiumiento e impegnati in simili attività di controllo sul territorio.

La donna, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti riguardanti l’utilizzo e il possesso di stupefacenti, è stata denunciata per porto abusivo di armi da taglio, mentre riguardo alle sostanze ritrovate è scattata la segnalazione all’Autorità competente con revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo. Questa mattina è stato convalidato il sequestro dei coltelli.

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Roccadaspide su tutto il territorio a tutela della legalità e della sicurezza. Intensificati anche i controlli sulla SS 166 degli Alburni, strada troppo spesso luogo di incidenti causati soprattutto dalla velocità. Nei giorni scorsi, proprio a causa dell’elevata velocità, gli agenti della Municipale hanno elevato diverse sanzioni e un veicolo è stato inseguito dopo che il conducente non si è fermato all’alt. L’automobilista, identificato dopo l’inseguimento, ha subito il ritiro della patente e le sanzioni previste.