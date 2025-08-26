Prima il bagno nelle acque cristalline di Palinuro, poi lo schianto mortale sulla Cilentana. Questa la triste sorte che è toccata a Santo Bottone, 29enne che viaggiava in auto con la moglie e i due figli.

Bottone viveva a Borgomanero, in provincia di Novara, ma era originario di Agropoli, città sconvolta dalla tragedia che ha colpito il giovane. “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta sulla superstrada Cilentana (ex SP 430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia” ha scritto il sindaco di Agropoli appena ricevuta la notizia.

Nello schianto sono rimasti feriti anche i figli e la moglie. Particolarmente preoccupanti le condizioni del piccolo di appena 13 mesi, il quale è stato trasferito in ambulanza al “Santobono” di Napoli dopo le prime cure al “San Luca” di Vallo della Lucania. Il bimbo sta lottando per la vita. Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due occupanti del camper, una coppia di anziani, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’intera famiglia Bottone combatte tra dolore e pianto per la scomparsa di Santo. Si spera per una pronta ripresa della moglie Angelica e dei bimbi.

