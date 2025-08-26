Battipaglia: coppia sorpresa con droga pronta per lo spaccio e timbri contraffatti del Comune di Eboli. Scatta l’arresto
Coppia trovata con la droga pronta per lo spaccio e timbri contraffatti.
Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di conviventi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e contraffazione di strumenti o sigilli destinati alla pubblica autentificazione o certificazione.
Secondo la ricostruzione, infatti, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della coppia e della madre di uno dei due sarebbero stati trovati in possesso di involucri contenenti 172 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish.
Trovato inoltre materiale per la pesatura e il confezionamento delle sostanze oltre a tre timbri in silicone riportanti i sigilli di alcuni Uffici del Comune di Eboli.