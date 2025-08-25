Un incidente mortale si è verificato nel territorio di Prignano Cilento, all’altezza del km 113 della Strada Statale 18 Cilentana.

Per cause in corso di accertamento, una BMW X1 con a bordo una coppia e due bambini e un camper si sono scontrati.

L’impatto è stato fatale per il conducente dell’auto e vani sono stati i tentativi di rianimare l’uomo. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, il cuore del 29enne di Agropoli ha cessato di battere.

Feriti la moglie e i due figli della vittima e i due passeggeri del camper, una coppia di anziani, tutti trasportati in ospedale per le cure del caso. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Citroen C3, ma le persone a bordo non sarebbero ferite.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, che avranno il compito di stabilire la dinamica dell’incidente, i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.